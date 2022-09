Il futuro è dei monopattini: gli italiani ormai li preferiscono all'auto

Ma quale automobile, scooter o motorino, ormai in città ci si sposta con il monopattino . Il nuovo mezzo green per eccellenza è il preferito dai residenti dele grandi metropoli per spostarsi da una zona all'altra senza il problema del traffico e del parcheggio. In un periodo in cui il caro benzina fa non poco arrabbiare i consumatori, il monopattino sembra la soluzione più economica.

L'auto diventa...inutile!

Secondo l'indagine realizzata da Voi, il 37% degli italiani ha dichiarato di aver drasticamente o addirittura completamente ridotto l'uso della propria automobile per utilizzare i servizi di micromobilità e circa il 55% di loro ammette di utilizzare i monopattini elettrici. L’indagine è stata realizzata in occasione del 4° anniversario di Voi Technology: l'azienda ha realizzato un nuovo sondaggio per capire in che modo i servizi di micromobilità influenzano le abitudini di chi vive in città e il relativo utilizzo dell’auto privata.

Dai dati emersi, il monopattino non è solo apprezzato dai giovani come è facile pensare, ma è un fenomeno che sembra aver abbracciato ogni fascia d'età. Oltre il 55% degli utenti afferma di combinare le corse in monopattino con i mezzi pubblici (+47% rispetto al 2021), mentre il 20% degli utenti in Italia si sposta esclusivamente in monopattino. La moda (anche se ormai non è più il termine adatto per descrivere il larghissimo utilizzo di questo mezzo) ha coinvoto non solo l'Italia, ma anche il resto d'Europa, sia per chi vive nel centro città, sia per chi è in periferia. Più del 60% di chi vive a 30 minuti di mezzi dal centro ha ridotto l’impiego dell’auto grazie ai servizi di micromobilità.

Magdalena Krenek, General Manager di Voi ha commentato: “Ridurre il livello di congestione del traffico e migliorare la qualità dell'aria sono necessità ormai non più rinviabili. Fin dalla nascita, Voi ha sposato questa visione ed è al fianco delle amministrazioni locali italiane per contribuire a creare Città fatte per essere vissute, trasformando il modo in cui i cittadini si

spostano e diminuendo la dipendenza dall'auto privata, così da riconquistare spazi pubblici a disposizione della collettività. I risultati della nostra ricerca dimostrano che sempre più persone, di ogni età, si stanno affidando alla micromobilità elettrica in sharing e, in particolare, ai monopattini di Voi Technology. Continueremo quindi a collaborare con le amministrazioni per offrire, come sempre un servizio di qualità a disposizione di tutti i cittadini, per trasformare così, la nostra visione, in realtà".

