Irene Pivetti, autoriciclaggio: Cassazione conferma confisca di 3,5 milioni di euro

Non se la sta passando bene Irene Pivetti, ex deputata nonché conduttrice televisiva e giornalista. La politica è stata accusata per essere coinvolta in azioni di autoriciclaggio ed evasione fiscale, due reati punibili dalla legge. La Cassazione ha confermato la confisca di più o meno 3,5 milioni di euro a carico della Pivetti ed è stata avviata un'indagine dalla Guardia di Finanza di Milano: essa è principalmente verso alcune manovre commerciali fatte da lei ed altri, in cui fra queste spicca la compravendita di 3 Ferrari Gran Turismo, utilizzate per riciclare proventi derivanti dall’evasione fiscale.