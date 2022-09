The Golden Age Of Rally, le icone delle corse in mostra a Torino

Dal 27 ottobre 2022 al 2 maggio 2023 nelle sale del Museo Nazionale dell’Automobile gli appassionati potranno ammirare la mostra The Golden Age Of Rall y, un’esposizione inedita nel panorama internazionale che raccoglie gli esemplari più iconici della Fondazione Gino Macaluso , fra le più importanti collezioni al mondo.

I modelli in mostra

Tra le vetture in mostra non mancano quelle che, tra gli anni ‘60 e ‘90 del secolo scorso, hanno vinto le più importanti gare del campionato, come Montecarlo, Rally Safari, Mille Laghi in Finlandia e Sanremo. Qualche esempio? La Lancia Rally 037 evo2 e l’Audi Quattro, che portano con sé anche storie di piloti (come Biasion, Mäkinen, Kankkunen, Mouton, Pinto, Sainz, nomi raccolti in una speciale hall of fame allestita in occasione di questa mostra), di team, di successo e rappresentano l’evoluzione tecnologica e l’enorme successo di pubblico che hanno accompagnato questo sport nel corso del tempo.

Il rally a 360°

Il pubblico potrà fare un vero e proprio percorso esperienziale, tra speciali video mapping e scenari espositivi. All’interno del Museo Nazionale dell’Automobile sono state allestite piattaforme sceniche per simulare i manti stradali del rally, dalla sabbia del Sahara, alla neve del Col de Turini, fino all’asfalto.

La collezione Macaluso

I modelli, come anticipato, provengono dalla collezione di Gino Macaluso, nella cui memoria è stata costituita l’omonima Fondazione per volontà della moglie e della famiglia, con lo scopo di valorizzare l’automobile come oggetto di culto, capace di coniugare innovazione tecnologica e cultura umanistica, tradizione artigianale e bellezza del design d’avanguardia.

Icardi e Wanda Nara, arriva il divorzio: le auto di lusso che dovranno dividersi