Sgomma per sfuggire agli agenti, ma ottiene l'effetto contrario

Negli Stati Uniti (non si sa con esattezza il luogo) una Dodge Challenger ha dato il "meglio di sé" in una tentata fuga dalla Polizia. Presumibilmente in un posto di blocco, il proprietario dell'auto che non vuole sicuramente avere a che fare con gli agenti, prova a sgommare più volte nella speranza di potervi sfuggire, non ottenendo grandi risultati. Dopo che prova a scamparla più di una volta, la Dodge Challenger sembra proprio non muoversi. Una scena quasi alla Scooby-Doo.