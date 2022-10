Tamponamento per Lautaro Martinez: cosa è successo alla Lamborghini

Un tamponamento è sempre un gran guaio, tranne se sei Lautaro Martinez . Il calciatore dell' Inter infatti, nella serata di ieri 11 ottobre è stato urtato da un'altra automobile mentre si trovava fermo ad un semaforo a bordo della sua Lamborghini Huracàn STO, episodio che sembra non averlo preoccupato più di tanto per come si è svolta poi la sua serata...

Ammaccati 300mila euro

Poco prima che a Udine, Walace si ribaltasse con la sua Audi, a Milano Lautaro Martinez aveva organizzato ieri sera una cena romantica insieme alla bellissima Agustina, pronto per affrontare il Barcellona mercoledì sera in Champions League. Quella di Lautaro Martinez si è però rivelata una serata complicata a causa di un imprevisto: nel centro di Milano, intorno alle 20 e diretto con la sua compagna al ristorante, è stato tamponato all'altezza del semaforo di via Vincenzo Monti da un cittadino milanese. Per il calciatore e la modella non c'è stata per fortuna alcuna conseguenza fisica, mentre la Lamborghini Huracàn STO da oltre 300mila euro sulla quale viaggiavano è stata ammaccata sul posteriore. Insomma, niente di preoccupante per la coppia che, stando a vedere le storie comparse su Instagram, si sono goduti una bellissima serata.

