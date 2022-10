Nissan, contraccolpo finanziario enorme: vendute le attività in Russia

Prima la pandemia, poi la guerra in Russia, anche per il settore automobilistico questi anni appena passati sono stati davvero pesanti. Per questo dai vertici di Nissan è arrivata la dura decisione di vendere il sito produttivo e di ricerca e sviluppo a San Pietroburgo, nonché le attività Vendite e Marketing a Mosca, i quali andranno sotto l'entità statale NAMI, l'istituto di ricerca e sviluppo dell'automobile, che le strutture ex Nissan continueranno a operare per futuri progetti.