Subisce furto in pieno giorno mentre lavora: presi gli pneumatici dell'auto

A Brescia una donna è stata derubata delle ruote della sua auto mentre si trovava a lavoro. Come ogni mattina, si era recata nell'ufficio situato in via Lamarmora, parcheggiando la sua Mini Cooper sotto il grosso condominio. Ma una volta finito il turno, si è trovata di fronte ad una spiacevole sorpresa: la sua utilitaria era priva di pneumatici. L'operato dei malviventi è stato svolto in pieno giorno senza che nessuno si accorgesse di quel che stava accadendo.