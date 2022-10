Capra sale sul tetto di un'auto per mangiare: video virale sul web

Cinghiali, ricci, cavalli, chi più ne ha più ne metta. Le città italiane ormai sono diventate uno zoo a cielo aperto, soprattutto la Capitale, da cui provengono le immagini in questione. Nel quartiere Trullo , in via Sarzana, un gregge di capre ha invaso la strada e una di loro è salita sul tetto di un'automobile per mangiare delle foglie .

Capre e passanti

Immaginate uscire di casa, dirigervi verso la vostra automobile parcheggiata a bordo strada e trovare una capra in piedi sul vostro tetto. No, non è una scena di un film comico, ma la scena che si sono trovati davanti i residenti del quartiere capitolino del Trullo. Un gregge di pecore, non è chiaro provenienti da dove, camminava in strada come dei normali passanti, tra pedoni e vetture che sfrecciavano tra le vie trafficate. Una di queste, probabilmente molto affamata, è salita sul tetto di una Fiat Panda azzurra per mangiare delle foglie che pendevano da un albero appena sopra il marciapiede.

Marco Palma, vicepresidente del consiglio del municipio XI, ha commentato così l'accaduto: "Questa situazione deve essere gestita in modo più efficace. Occorre recintare le aree. E non solo da parte dei proprietari delle pecore e delle capre: ricordo un incidente molto doloro su viale Isacco Newton dove un’automobile investì un cavallo. L’animale morì sul colpo, l’automobilista si salvò per miracolo”.