Ubriaco si ribalta con l'auto appena fuori dal bar e il cliente impassibile

E voi come reagireste se proprio a pochi passi da voi un'automobile si ribaltasse violentemente tra le vie trafficate del centro città? Che sia per curiosità o per prestare soccorso chiunque avrebbe l'istinto di alzarsi e correre verso il luogo dell'incidente, chiunque tranne questo strano signore ...

L'uomo senza reazioni

In realtà quello che è accaduto fuori dal bar è ben oltre un incidente e un'auto ribaltata. Il folle, un 21enne risultato positivo all'alco test, alla guida della sua Volkswagen Polo ha infatti ha travolto una coppia nel centro di Galatone, in provincia di Lecce. È accaduto proprio davanti alla porta d'ingresso di un bar e ha provocando un forte boato che ha ovviamente stordito e impaurito passanti, residenti e clienti del locale. Dalle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza si nota come tutti, all'interno dell'esercizio commerciale si alzino di scatto per correre a capire la gravità dell'incidente e se qualcuno avesse bisogno d'aiuto, tutti tranne uno rimasto impassibile sulla sua sedia mentre intorno regnava il panico. Un atteggiamento davvero strano da parte dell'uomo che, forse per non essere di troppo sulla scena dell'incidente, non mostra alcuna intenzione di avvicinarsi alla scena, neanche per semplice curiosità. Sangue freddo o cuore di ghiaccio?

