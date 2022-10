Felipe Anderson elegantissimo accanto alla sua Volkswagen ID.4 GTX

Anabel Hernandez, la vita di lady Patric tra auto di lusso e vacanze

Alla Lazio piacciono le tedesche

Dall'Olgiata, ricco quartiere appena fuori Roma, alla zona della Cassia, fino alle più centrali Ponte Milvio e Fleming: sono queste le aree della Capitale in cui generalmente i calciatori della Lazio scelgono di acquistare o affittare casa quando iniziano a vestire la maglia biancoceleste e non tutte sono così vicine a Formello. Ogni giorno si devono recare al quartier generale del club per i consueti allenamenti e a quanto pare in molti lo fanno alla guida di una Volkswagen. Lucas Leiva, oggi in forze al Gremio, per la sua numerosa famiglia aveva scelto un ID.4, Suv 100% Elettrico, mentre il nuovo arrivato Marcos Antonio ha optato per la più compatta Taigo Total Black. In questi giorni anche Felipe Anderson sembra aver ceduto al fascino tedesco: l'attaccante ha infatti posato accanto al suo nuovo ID.4 GTX, il Suv 100% elettrico da 300cv 4X4 che scatta da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi e raggiunge una velocità massima limitata elettronicamente a 180 km/h. Il prezzo non è proprio basso, ma per lui non sarà certo un problema: 54.650 euro. Potente, elegante e spazioso, anche troppo per un giovane che viaggia ogni giorno da casa al centro sportivo: che ci sia in mente l'idea di allargare la famiglia? Staremo a vedere, intanto il Suv c'è.

