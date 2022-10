Ecco come si ricarica una Tesla se non si ha la colonnina - FOTO

Siamo tutti d'accordo che acquistare un'auto elettrica o ibrida è una delle scelte più giuste per rispettare l'ambiente, ma siamo davvero nelle condizioni di poterlo fare? Costi elevati a parte (che non sono da sottovalutare), c'è anche il problema della ricarica che non sempre è possibile. In tante zone mancano le colonnine , anche a Roma , dove questo cittadino ha trovato un modo davvero estremo per ricaricare la sua Tesla .

Problem solving

Chi non ha la possibilità di avere un garage dove poter ricaricare la propria auto elettrica si trova spesso in difficoltà. Non in tutti i quartieri della Capitale sono presenti le colonnine o piazzali adibiti al rifornimento di energia e quindi c'è chi si arrangia come può. Questo romano, residente nella zona Prati a pochi passi da Piazza Mazzini, non aveva proprio intenzione di girare per le affollatissime e trafficate vie del centro per ricaricare la sua Tesla, ma ha trovato comunque il modo di farlo restando comodamente seduto sul divano.Abitando al piano rialzato ha così attaccato il cavo alla presa della corrente all'inteno del suo appartamento e lo ha fatto passare dalla finestra aperta e ricaricando così l'automobile parcheggiata accanto al marciapiede, proprio lì fuori. Ovviamente le foto hanno fatto il giro del web e la trovata di questo folle e ingegnoso automobilista ha scatenato tanta ironia, tra chi lo considera un genio a chi lo accusa di "causare degrado alla città".

