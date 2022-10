Crash fra volante vigili e bici durante processione: 9 feriti

Una processione che si stava svolgendo in piazza Duomo a Firenze, è stata interrotta da un tamponamento che ha coinvolto un'auto della polizia municipale e i partecipanti al rito religioso. L'impatto ha causato ben 9 feriti, fra questi due bambine che sono state portate in ospedale in codice giallo e non hanno per fortuna subito gravi danni. La processione era un momento di raccoglimento per la comunità peruviana, che stava celebrando “Il signore dei Miracoli”, una loro tradizione che ha origine nel periodo del terremoto di Lima del 1655.