Cerca di parcheggiare ma finisce dentro un negozio: paura a Bari

Un negozio di frutta secca molto rinomato a Bari , in via Jacini, ha subito grossi danni a causa di un parcheggio non finito bene. Del Saggese, questo il nome, è stata distrutta la vetrina. L'episodio è avvenuto ieri 19 ottobre 2022, e ha coinvolto una donna di 60 anni a bordo della sua Audi A4 . A quanto si apprende, stava tentando un parcheggio quando ha perso il controllo della vettura, finendo contro il locale.

Momenti di paura

Coloro che si trovavano all'interno del negozio sono sicuramente rimasti scossi nel vedere l'Audi dentro il locale. Ma la fortuna è stata che sul marciapiede non ci fosse nessun pedone, altrimenti poteva andare molto peggio di così. L'ora in cui il “frontale” è avvenuto è dopo le 13, orario in cui molti bambini e ragazzi escono da scuola. Il 118 è poi immediatamente arrivato per soccorrere la donna al volante, l'unica rimasta ferita seppur non gravemente. Per fortuna tutto è andato per il meglio.

