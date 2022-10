Tornano gli incentivi auto: nuovi fondi per ibride ed elettriche

Tornano gli incentivi auto per l'acquisto di veicoli ibridi o elettrici. A partire dalle ore 10.00 del prossimo 2 novembre sarà possibile prenotare il proprio incentivo collegandosi alla piattaforma ecobonus.mise.gov ma come sempre non saranno destinati a tutti.

Secondo quanto affermato dal Ministero dello Sviluppo economico, il bonus potrà essere richiesto dai cittadini con reddito inferiore ai 30mila euro i quali potranno usufruire, in relazione all'anno corrente, di un incremento del 50% dei contributi finora previsti. Come funziona l'incentivo?

A chi spetta e quanto

Un massimo di 7.500 euro di contributi con rottamazione (o 4.500 euro in assenza di rottamazione) per coloro che acquisteranno veicoli nuovi con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 35mila euro Iva esclusa.

Un massimo di 6mila euro di contributi con rottamazione (3mila euro in assenza di rottamazione) per coloro che acquisteranno veicoli con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 45mila euro Iva esclusa.

L'ecobonus è rivolto anche alle società di noleggio con finalità commerciali (non car sharing) purchè la proprietà del veicolo sia mantenuta per almeno 1 anno e secondo una particolare ripartizione dei contributi: fino a 2.500 euro con rottamazione (1.500 senza) per l'acquisto di veicoli con emissioni tra 0-20 g/km CO2 e con prezzo di listino fino a 355mila euro Iva esclusa e fino a 2mila euro di contributi con rottamazione (1000 euro senza) per veicoli con emissioni tra 21-60 g/km CO2 e con un valore di max 45mila euro Iva esclusa.

