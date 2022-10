Le auto usate in Italia tirano ancora: ecco i 10 modelli più venduti

L'inflazione che stiamo vivendo in questi tempi sta mettendo in difficoltà diversi settori, primo fra tutti quello automotive. Non è di certo un periodo fortunato per chi decide di compiere investimenti, data la sensazione generale di incertezza. Per capirlo, basta analizzare il mercato delle auto usate in Italia, che ha fatto segnare un -19% nel terzo quadrimestre di quest'anno rispetto al corrispettivo del 2021. Nello specifico, i passaggi di proprietà negli ultimi nove mesi sono stati 184.829 rispetto ai 228.061 dell'anno scorso. Ma nonostante questo scenario, le vetture di seconda mano tirano ancora: Carvago.com, marketplace europeo con la più ampia gamma di auto usate a disposizione, ha stilato la classifica delle dieci vetture più acquistate in Italia.