Camionista non si accorge del treno in transito: violentissimo scontro - VIDEO

Contromano sulla statale: maxi incidente in galleria a Chieti

L'ennesimo incidente

Non è ancora chiaro come sia stato possibile che il conducente del tir che trapsortava legname non si sia accorto del passaggio imminente del treno che a tutta velocità stava per arrivare proprio in quel momento, fatto sta che l'impatto è stato violentissimo. I conducenti dei treni del Queensland settentrionale hanno lanciato un appello ai viaggiatori affinchè facciano estrema attenzione alle linee ferroviarie dopo che un numero sempre maggiore di incidenti di questo tipo si è verificato proprio su quel tratto. L'incidente in questione ha causato gravissimi danni non solo al camion ma anche al treno stesso che trasportava zucchero. Il direttore generale delle forniture e dei trasporti di canna da zuccheto della Wilmar Sugar (da cui arriva il video), Paul Giordani, ha dichiarato che fino ad oggi sono accadute fin troppe collisioni e incidenti sfiorati.