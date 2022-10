Chiodi in autostrada, oltre 30 auto ferme con le gomme bucate

Se siete stanchi della solita noiosa routine, il consiglio è quello di prendere un aereo per gli Stati Uniti e farvi un viaggio su un'autostrada. Non importa quale, tanto in ognuna accade qualcosa di assurdo. Dopo che a Oklahoma City un camion che trasportava giocattoli erotici si è ribaltato lasciando sull'asfalto migliaia di "oggetti del peccato", in California oltre 30 vetture sono rimaste bloccate tutte con le ruote bucate . La colpa? Di un camionista passato di lì poco prima.

Tutta colpa del camion

Se c'è un imprevisto che fa davvero arrabbiare gli automobilisti è sicuramente una gomma bucata. La seccatura è che a causa di un piccolo forellino si perde tanto tempo per riparare il danno e spesso non si è neanche estremamente ferrati sull'effettiva modalità di cambio gomma o di chiusura del foro. Immaginate il nervosismo di un automobilista in queste condizioni e moltiplicatelo per oltre 30 volte. In california, lungo la superstrada nei pressi di Mulholland Drive a Los Angeles, una lunga fila di veicoli è stata immortalata dalle telecamere: tutte le vetture erano incolonnate a motore spento sulla corsia d'emergenza e i vari proprietari erano accanto ad ognuna di esse intenti a cambiare gli pneumatici bucati o in attesa del carro attrezzi. Ma come è stato possibile? La California Highway Patrol ha dichiarato che tutto sarebbe stato causato da una scatola di chiodi o alcuni blocchi di legno caduti da un camion. Impossibile sapere se questo materiale sia finito accidentalmente sull'asfalto o se sia frutto di un pazzo che non conosceva altri modi per divertirsi, l'importante è che nessuno si sia fatto male.

