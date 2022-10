Cupra, la gamma Leon si arricchisce con il mild hybrid

Rivoluzione, o meglio evoluzione, in casa Cupra: la gamma Leon si arricchisce con due nuove motorizzazioni e tanti diversi optional per quanto riguarda la berlina e la Sportstourer. Introdotto il mild hybrid in abbinamento alla carrozzeria station wagon. Nel segmento Leon 5 porte arriva il turbo benzina 1.5 litri da 150 cavalli, privo del supporto mild hybrid.