Ford Fiesta, alcune voci la vedono fuori dal mercato già nel 2023

E arriva l'elettrica...

La Fiesta oggi sul mercato è stata da poco oggetto di un restyling - presentato nel 2021 - e lo stop alla produzione non coinciderà temporalmente con l'uscita dai listini. Sebbene la casa dell'Ovale blu non abbia commentato i rumours, la posizione ufficiale riconosce la necessità di razionalizzare l'offerta. Nel 2024 verrà presentata la versione elettrica di Ford Puma, accanto alle motorizzazioni termiche, che resteranno sul crossover urbano nato intorno alla medesima piattaforma che dà vita alla Fiesta.

"Stiamo accelerando i nostri sforzi per puntare tutto sull'elettrificazione e, di conseguenza, rivedere il nostro portafoglio di veicoli in linea con la nostra strategia di business. Non commentiamo le speculazioni e condivideremo maggiori informazioni nei prossimi mesi", la nota Ford ad AutoExpress, in quello che ha tutti i tratti di un conto alla rovescia della durata di 12 mesi.