La Ferrari F50 guidata da Michael Schumacher è in vendita all'asta

Un Cavallino giramondo

La Weber Management GmbH è la società che nel 1997 ha comprato questa Ferrari F50 e la affida al Campione del Mondo di Formula Uno che la tenne fino al 1999. Il tedesco ha venduto la vettura in Giappone nel 2000 ed è poi tornata in Europa, nel Regno Unito per essere restaurata da DK Engineering. Nel periodo in cui appartenne all'ex pilota, fu utilizzata per macinare pochissimi chilometri e così accadde anche nel breve periodo in cui questa Ferrari sfrecciò nel Paese asiatico: il contachilometri mostra infatti la cifra di 3.750. L'automobile è equipaggiata con un V12 ad aspirazione naturale e abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti che eroga una potenza di 520 CV e vanta uno scatto da 0 a100 km/h in soli 3,8 secondi. Oggi questo storico esemplare è in vendita all'asta proprio sul sito DK Engineering. La trattativa è riservata, ma siamo sicuri che il prezzo non sia affatto basso: al fascino della vettura in sè si aggiunge anche una firma sul cruscotto... di Sergio Pininfarina!

