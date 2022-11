Dota la sua Tesla di un rimorchio solare: l'idea innovativa di uno YouTuber

Buona efficienza

L'apparecchio applicato non vanta una grandissima velocità di ricarica, ma anzi la vettura ci mette 40 ore per farlo, eppure funziona perfettamente. L'inventore ha costruito questo rimorchio solare partendo da zero: ha preso i pannelli solari da solo e sempre da solo li ha applicati, costandogli l'opera complessivamente 2.500 dollari, pari a 2.387 euro.

Nel video, ItsYeBoi dice: "Quindi, quello che faremo è prendere un rimorchio per attaccarci i pannelli solari. Ma dobbiamo assicurarci che siano orientati verso il sole, in modo da massimizzare l'apporto solare. È una cosa da fare? Non lo so". Poi continua: "Poi attaccheremo il rimorchio alla Tesla. Caricheremo la Tesla e creeremo il primo rimorchio solare al mondo per la ricarica delle Tesla".

Ovviamente questa sua invenzione non garantisce leggerezza e di sicuro il marchingegno è molto più ingombrante di quanto si pensi, ciò non toglie che l'uomo sia stato davvero brillante.

