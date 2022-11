Halaand, vacanze in Italia tra cibo, autografi e... Una Ferrari

L'attaccante del Manchester, Erling Haaland, è tornato in Italia e sembra che l'abbia fatto per buone ragioni. I calciatori - è risaputo - nel loro cuore non hanno solo il pallone ma spesso anche le supercar, e pare che lui, nel suo, abbia le Rosse focose di Maranello. Haaland è arrivato nella nostra penisola proprio nelle ultime ore per l'acquisto del suo nuovo bolide e si è subito concesso un pasto in un ristorante conosciuto a Fiorano Modenese, il Montana, dove si è dedicato agli autografi ai proprietari e qualche scatto per ricordare il momento, il tutto pubblicato sulla pagina Instagram del ristorante.