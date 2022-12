Rubano un’auto e speronano i carabinieri: tre minorenni denunciati

Furto, fuga e infine denuncia. Ecco l'ordine degli avvenimenti che hanno avuto come protagonisti tre minorenni in provincia di Taranto. Per la precisione, il furto di riferisce a quello di un'auto, a bordo della quale il gruppo è poi fuggito e con cui ha speronato la vettura dei carabinieri che li stavano inseguendo. Uno dei tre è stato fermato, mentre gli altri due sono stati identificati.