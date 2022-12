Aston Martin, non solo supercar: inaugurata la prima villa lussuosissima e costosissima

Dalle quattro ruote alle abitazioni di lusso il passo è tutt'altro che breve, ma non per Aston Martin che ha appena inaugurato la sua prima villa. Siamo in Giappone, per la precisione a Tokyo : il progetto si chiama N°001 Minami Aoyama , e a quanto pare deve essere piaciuto molto perché nonostante manchi un anno alla conclusione dei lavori pare ci sia già chi ha chiuso l'affare . E il prezzo? Tutto top secret, ma gli zeri di certo non mancano.

Prezzo segreto

Dicevamo. Tokyo, quartiere residenziale di lusso, ispirazioni astonmartiane evidenti. Il progetto nasce dalla collaborazione con l’azienda nipponica Vibroa: alla realizzazione hanno infatti collaborato un architetto giapponese e il gruppo di designer del Marchio britannico. Ma com’è fatta questa casa? Ci sono una palestra, una cantina, una sala cinema, una spa privata e, inevitabilmente, uno spazio apposito per le proprie vetture. Il tutto su ben quattro piani e con previsione di fine lavori entro novembre 2023.

Perché questo passo per Aston Martin? Non è una novità che in Giappone, il Marchio britannico abbia trovato un terreno fertile e con del buon potenziale. L’espansione in un settore nuovo, in questo senso, ha anche l’obiettivo di incrementare la richiesta dei suoi modelli a quattro ruote. Dall’altra parte, c’è la conferma da parte di Aston Martin del suo interesse per il mercato immobiliare di lusso: dall’altra parte del mondo, a Miami, l’azienda sta portando avanti un altro progetto simile, l’Aston Martin Residence. Si tratta di un enorme complesso di 391 abitazioni (quasi tutte vendute) che verrà terminato entro l’estate 2023. Anche in questo caso, il prezzo non è stato rilasciato, ma secondo Forbes siamo intorno ai 59 milioni di dollari (quasi 56 milioni di euro).

The One, tra lusso, comfort e 50 supercar: in vendita la villa più cara del mondo