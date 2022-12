A Milano fuga da film: inseguiti dalla Polizia distruggono 4 auto

A bordo strumenti da scasso

A bordo dell'utilitaria tre ragazzi di 26, 28 e 33 anni, che in realtà non erano sconosciuti alle Forze dell'Ordine. Il posto di blocco era in via Scarampo, zona Fiera: l'uomo al volante non si è fermato all'alt dell'agente e ha proseguito dritto imboccando viale Vigliani, poi via Scarampo e alla fine Gino Valle, per poi concludersi in via Padre Reginaldo Giuliani quando non c'era più via di scampo. Il trio ha così ben pensato di darsela a gambe a piedi, ma sono stati fortunatamente bloccati subito dopo.

Nella fuga, poi, la Citroën è andata contro altre 4 auto un Volkswagen Maggiolino, una Golf, una Panda e una 500 che sono state danneggiate. A bordo del veicolo – noleggia truffando la società – sono stati trovati una serie di arnesi quali grimaldelli, pinze, tenaglie e altri strumenti per lo scasso. Si è ipotizzato che i tre delinquenti volessero attuare qualche rapina per fortuna fermata.

