La Spider finisce in rottami: l'incidente di questa Ferrari è brutale VIDEO

Immagini raccapriccianti, quelle che giungono dalla città di Silverado , vicino Los Angeles , teatro di un incidente brutale che ha coinvolto una Ferrari California Spider e altre due vetture. Della vettura di Maranello rimane soltanto la carcassa, per un impatto di cui ancora non si conoscono le cause e che ha purtroppo generato una vittima.

Della Ferrari rimangono solo i rottami

L'incidente è avvenuto in pieno giorno, alle 15.40 dello scorso 17 dicembre. Protagonista una Ferrari California Spider con carrozzeria tipicamente rossa. Coinvolte anche una berlina blu e un Suv color grigio. Nessuna delle tre auto è rimasta illesa, ma a subire i maggiori danni è stata la Ferrari. O meglio, ciò che ne rimane, dato che quella che prima era una bellissima spider a due posti adesso non è altro che un rottame, come testimoniano le immagini riprese dalle testate giornalistiche locali.

Nei video diffusi dai media, si nota come della California non sia rimasto integro praticamente nulla. Per il resto, tutto è andato distrutto. A pezzi, seppur con meno danni, anche la berlina e il Suv. Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Le cause dell'incidente, come accennato, sono ancora ignote. Di certo, qualcuno stava andando a velocità più elevate del consentito. La notizia terribile è che il guidatore della Ferrari è deceduto, mentre gli altri due automobilisti coinvolti sono rimasti feriti.