Con il metaverso provare un'auto non è mai stato così semplice: ecco dove si può

Grazie al virtuale in continua evoluzione, molte sono le opportunità che vengono offerte. Se qualche anno prima pensavamo che poter testare un'auto tramite il computer fosse impossibile, adesso non potremmo più farlo. Il metaverso è un concetto per alcuni ancora molto astratto, mentre per altri - come le Case automobilistiche - assolutamente concreto e fruttuoso. Questo spazio, attraverso la creazione di un avatar, garantisce un'esperienza digitale e nel caso del settore delle automotive permette di entrare in uno shoowroom digitale.