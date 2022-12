Corse clandestine, a Caserta le auto vanno a velocità folle! VIDEO

Su TikTok è divenuto virale un video che mostra come la piaga delle corse clandestine d'auto sia tutt'altro che debellata, in Italia. Il filmato mostra infatti due auto sfrecciare a folle velocità sulla statale Nola-Villa Literno , nella zona di Caserta .

Le auto sfrecciano a velocità folle!

Il filmato, di breve durata, mostra tanti spettatori con le rispettive auto parcheggiati ai lati della strada, in attesa dell'arrivo delle due auto in gara, armati di telefonini per riprendere la scena. Dopo qualche secondo, sullo schermo compaiono due vetture: si riconosce quella più veloce, una Fiat Grande Punto color rosso, che viaggia a una velocità elevatissima, tanto da destare impressione per il modo in cui sfreccia, quasi come fosse una luce, davanti alla telecamera.

Corse clandestine d'auto a Caserta: il video

Un episodio pericolosissimo, insomma, che Borrelli ha definito una sorta di "Fast & Furious nostrano": "Abbiamo segnalato il filmato e la questione alle forze dell'ordine a cui chiediamo di indagare e di prendere eventualmente dei provvedimenti - spiega il Consigliere Regionale -. Purtroppo queste corse clandestine diventano un fenomeno sempre più in espansione e va quindi fermato con ogni mezzo. Le strade hanno già visto sin troppe vittime e la follia ha causato tanti, troppi, incidenti. Ora basta, non si possono più tollerare questi comportamenti, pericolosi per chi lo commette e soprattutto per chi li subisce".