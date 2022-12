Quali sono le auto più cercate dagli italiani? Ecco la top 10 del 2022

Acquistare un'auto, visto il difficile momento economico che il nostro Paese sta affrontando, è una decisione che va presa con tutte le dovute attenzioni. I numeri delle vendite, infatti, non sorridono al settore, questo non significa che nelle proprie case gli italiani non stiano valutando la possibilità di un nuovo acquisto. Da Carvago arriva un'indagine sui gusti dei nostri connazionali proprio su questo argomento: quali sono stati i modelli più cercati online nel 2022? Secondo la ricerca, le auto tedesche sono le preferite, con Audi e BMW nelle primissime posizioni. Ma è un altro il dato che colpisce. Gli italiani sono più propensi a cercare motori alternativi (ibride, EV) rispetto ai tedeschi: 20% contro il 15%. I nostri connazionali, tuttavia, prestano particolare attenzione anche alla potenza del motore (“da 200 CV” è uno dei filtri di ricerca più utilizzati).