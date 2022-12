Il suo trattore va piano: in 4 lo aggrediscono per strada

Ci sono gesti folli che non si riescono neppure a spiegare. La strada diventa sempre più un luogo "non sicuro" e quando non ci sono di mezzo gli incidenti, entrano in gioco i delinquenti. La storia di oggi riguarda un ragazzo di 29 anni che, a bordo del suo trattore di famiglia, è stato aggredito il 27 dicembre scorso da un gruppo di 4 persone a Casine di Sestola (Modena).