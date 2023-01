Hamsik, il regalo di Natale è la Mustang di Nicholas Cage da 200mila euro

Un regalo di Natale davvero speciale per Marek Hamsik. L'ex centrocampista del Napoli, oggi al Trabzonspor, oltre a aessere appassionato di supercar è evidentemente anche fan del cinema, dato che ha deciso di convidere su Instagram la sua nuova vettura: una Ford Mustang. Non una qualunque, però, bensì Eleanor, la mitica auto protagonista del film "Fuori in 60 secondi".