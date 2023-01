Stellantis si allea con Archer. La missione: battere Tesla

Stellantis ha stipulato un accordo con Archer, la start-up di San Jose in California, per potersi mettere alla prova e sperimentare un altro segmento oltre le auto, ossia quello degli aerei elettrici. Archer è conosciuta per il suo impegno nella produzione di Midnight eVtlo , ossia velivoli a volo e atterraggio verticale ovviamente elettrici per continuare a supportare la transizione.

Tale accordo è stato portato al Ces di Las Vegas in cui sono state presentate le intenzioni di Stellantis che la vedono contribuire con un importo di 150 milioni di dollari di capitale azionario per un possibile prelievo di Archer nel 2023 e nel 2024.

L'obiettivo: battere Tesla

Stellantis è pronto a lavorare con Archer per il suo stabilimento di produzione e l'obiettivo di entrambe le società è iniziare la realizzazione del velivolo Midnight nel 2024. Midnight è un convertiplano, è ad ala fissa motori girevoli ed è in grado di trasportare quattro passeggeri più un pilota, con un'autonomia di 160 km. La collaborazione prevede un contributo sostanzioso da parte di entrambi: Archer metterà in campo, per questa produzione, i suoi motori elettrici più tutta la sua squadra esperta, mentre Stellantis lo farà portando le sue tecnologie e le sue competenze di produzione altamente qualificate.

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, si è così espresso: “Abbiamo lavorato a stretto contatto con Archer negli ultimi due anni e sono sempre impressionato grazie alla loro ingegnosità e al loro incrollabile impegno a fornire risultati. L’approfondimento della nostra partnership con Archer come investitore strategico con piani per aumentare la nostra partecipazione dimostra come Stellantis stia spingendo i confini per fornire una libertà di mobilità sostenibile, dalla strada al cielo.”

“Supportare Archer con la nostra esperienza nella produzione è un altro esempio di come Stellantis guiderà il modo in cui il mondo si muove. Abbiamo un profondo rispetto per Tesla, è molto competitiva. Abbiamo raggiunto un livello di sofisticatezza che ci consente di sfidare altre case, inclusa Tesla. La nostra tecnologia è pronta, vogliamo competere.”

