Lancia Y da record: il 2022 lo chiude in positivo sulle vendite

Lancia Y inizia il 2023 con un gran bel trionfo. Il marchio Lancia, infatti, porta con orgoglio sulle spalle il record di vendite del 2022 per questa vettura, chiudendo il 2022 con una grande vittoria. Non per tutti, quindi, i numeri di fine anno sono negativi.

La vera e prorpia "Highlander" del mercarto italiano, fresca di model year per il 2023, sebbene sia prossima a cedere il passo alla nuova generazione full electric attesa per il 2024, e che segnerà la rinascita della Casa di Torino, continua a rimanere sulla breccia nonostate gli anni che passano.

Lancia Y domina il segmento B

Con quasi 41 mila immatricolazioni (40.991), Lancia Ypsilon continua a dominare il segmento B, confermandosi, per il quarto anno consecutivo, la vettura più venduta della sua categoria, nonché la seconda vettura più venduta in assoluto nel mercato italiano con 15,3% di quota, la migliore di sempre e in crescita di +1,2 punti percentuali rispetto al 2021. Il marchio Lancia ha raggiunto una quota di mercato del 3,1%, in crescita di +0,1 punti percentuali rispetto al 2021.

La soddisfazione del CEO

Risultati che hanno soddisfatto il CEO di Lancia, Napolitano, che ha dichiarato: “Il 2022 è stato ancora un anno da record per Lancia Ypsilon” dichiara Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia. “Dopo quattro generazioni, più di tre milioni di unità vendute, 36 serie speciali, la fashion city car di casa Lancia si conferma leader del suo segmento in Italia, rimane la seconda vettura più venduta in assoluto del mercato e raggiunge la miglior quota di sempre. Decisamente una vettura dei record, con 38 anni di successi alle spalle e sul podio del segmento B per 11 anni consecutivi.“Sono molto soddisfatto dei risultati commerciali ottenuti dal marchio Lancia e del lavoro svolto da tutto il team italiano sotto la guida di Raffaele Russo” ha aggiunto Luca Napolitano, CEO del brand Lancia. “I risultati ottenuti ci spingono a fare sempre meglio. Il nostro Rinascimento è cominciato e stiamo lavorando perché Lancia torni ad essere un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel mercato premium europeo.”

