Tesla sulla neve con la guida autonoma, quasi ci scappa l'incidente!

Tesla e i pregi e difetti della sua guida autonoma : una querelle infinita, di cui si parla da anni. Un dibattito a cui va necessariamente aggiunto un nuovo capitolo, dato il video pubblicato su YouTube dall'account Detroit Tesla, che mostra il conducente di una vettura della Casa californiana testare la modalità "Full Self-Driving" . L'asfalto della città americana è ricoperto da un paio di centimetri di neve. E le cose non sono andate bene.

Bambino di 12 mesi spende 8.400 euro per la Tesla della mamma

La Tesla rischia l'impatto con il marciapiede

Nonostante il nome, il cosiddetto software "Full Self-Driving" della Casa californiana non rende le Tesla capaci di guidare completamente da sole. E il video in questione mostra quanto questa funzione possa essere pericolosa da usare sulla neve. Infatti, ci sono voluti soltanto 10 secondi prima che il conducente dovesse assumere il controllo e impedire all'auto di finire contro un marciapiede. Inoltre, la Tesla ha raggiunto una velocità che secondo il conducente era troppo elevata per le condizioni e ha iniziato a slittare quando si è dovuta fermare a un semaforo.

Aiuto! C'è un un cane al volante della Tesla

Ovviamente è più difficile programmare un'auto per guidare sotto la pioggia o la neve, rispetto all'asfalto regolare. Ma è proprio questo il motivo per cui il nome "Full Self-Driving" appare ingannevole. Speriamo che lo staff di Elon Musk proponga al più presto delle soluzioni concrete.