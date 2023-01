Denuncia il furto dell’auto da ubriaco, ma si scorda di averla lasciata al locale

I controlli delle forze dell'ordine per verificare che gli automobilisti rispettino le regole del Codice della Strada aumentano nei periodi di grandi spostamenti, come le vacanze di Natale, durante le quali oltre a recarsi fuori città capita anche di festeggiare più del dovuto, alzando il gomito prima di mettersi al volante. Di episodi strani se ne sentono parecchi, ma di certo quello che è accaduto in provincia di Macerata, nelle Marche, fa sorridere.