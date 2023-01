Il film dedicato alle "Group B": il protagonista è... Robb Stark

L'attore scozzese Richard Madden è noto al grande pubblico soprattutto per la parte di Robb Stark nella famosissima serie tv Game of Thrones. Ma forse in pochi sanno che è stato anche un pilota di rally... almeno nella finzione. Nel 2015 infatti Madden è stato il protagonista del cortometraggio "Group B" , del regista Nick Rowland, dedicato alle leggendarie auto Gruppo B che hanno segnato la storia dei rally negli anni '80 .

"Group B", corre la MG Metro 6R4

Incredibilmente veloci e potenti, spettacolari ma anche pericolose per i piloti, i co-piloti e, purtroppo, anche per gli spettatori. L'epopea delle Gruppo B rivive in "Group B", un film di 25 minuti splendidamente girato, con dialoghi ridotti al minimo e azione a volontà. L'auto che il protagonista Shane guida è la MG Metro 6R4, modello ispirato all'Audi Quattro e alla sua trazione integrale, nonché alla Renault R5 Turbo con il suo motore centrale. A differenza di queste due auto, però, la Metro aveva un motore aspirato e non turbo.

Riccardo Scamarcio sarà Cesare Fiorio nel film sulla Lancia 037

La Metro 6R4 erogava fino a 410 cavalli dal suo V6 3 litri. Sfortunatamente, il motore era afflitto da problemi di affidabilità, in genere dovuti alla trasmissione delle valvole, e di conseguenza la vettura non ebbe mai molto successo tra le Gruppo B. Tuttavia, rimane per certi versi un'auto cult per gli appassionati di questo sport. Buona visione.