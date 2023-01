Vuole una Subaru, la ruba due volte ma i Carabinieri lo beccano sempre

Per avere la nostra auto dei sogni ci sono tre possibilità: comprarla, chiedere al carrozziere di modificare quella che abbiamo come fece il boss mafioso Matteo Messina Denaro , oppure rubarla. Certo, l'ultima modalità è assolutamente sbagliata oltre che illegale, ma è la soluzione per cui ha optato questo folle di Cremona a cui non è andata come sperava.

Il segreto è ritentare

In realtà, il vizietto del furto non era nuovo per il protagonista dell'assurda vicenda, un pregiudicato di 41 anni denunciato per furto aggravato e ricettazione dalla Procura di Cremona. Lo scorso 7 gennaio aveva pianificato tutto: per la prima volta poteva mettere le mani su una Subaru che tanto gli piaceva, un piano riuscito male in quanto i Carabinieri ci avevano messo poco a trovarla e a riportarla al suo legittimo proprietario. Il criminale però non si è dato per vinto e il 10 gennaio ci ha provato ancora, ma stavolta le Forze dell'Ordine l'hanno beccato mentre sfrecciava a tutto gas nei pressi di Crema. Dopo l'inseguimento, l'automobile ri-rubata è stata consegnata nuovamente al proprietario. I Carabinieri hanno perquisito l'abitazione dell'uomo, nella quale è stata trovata anche un'altra vettura rubata, una Fiat 500 anch'essa restituita a chi spetta.

