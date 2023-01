Ferrari e il cinema: le 10 Rosse che hanno incantato il grande schermo

Quando sfila una Ferrari, gli sguardi rimangono attratti sia nella realtà che nel mondo del cinema. Perché infatti non sono pochi i registi che nei loro film hanno utilizzato, come protagonisti o meno, le supercar costruite a Maranello. Naturalmente i film sportivi la fanno da padrone, ma i modelli del Cavallino sono presenti soprattutto in film polizieschi e thriller, e noi italiani non possiamo di certo mancare.