Museo Alfa Romeo, le conferenze 2023

Il Museo Alfa Romeo organizzerà 12 conferenze "Backstage" per celebrare i numerosi anniversari del 2023: dai 100 anni del Quadrifoglio ai 60 anni di Autodelta. Si va dai capitoli più noti a quelli meno esplorati, come la produzione in Brasile e i decentramenti della produzione durante la Seconda Guerra Mondiale. Non mancheranno ospiti di rilievo come piloti, storici, giornalisti ed ex dipendenti chiamati a condividere le proprie esperienze dirette.