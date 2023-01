Torino, ecco dove potrebbe essere la ZTL Ambientale

Telecamere per multare i veicoli non in regola

"Nulla è ancora definito e anche sulle tempistiche non possiamo fare previsioni - ha precisato in Commissione consiliare l'assessora Chiara Foglietta -. Al momento la Regione ha avviato un gruppo di lavoro con il Ministero e noi attendiamo i necessari chiarimenti che abbiamo chiesto, in particolare relativamente alla possibilità per le future telecamere della ZTL Ambientale di multare i veicoli non in regola, perché altrimenti servirebbe a poco".

Multe in aumento del 10% dal 1 gennaio 2023

Il percorso verso la ZTL Ambientale era cominciato ad aprile 2022 quando il Comune di Torino aveva dichiarato l'interesse al Progetto Aree Limitate al Traffico, che aveva come scopo quello di "incentivare la creazione di aree a traffico ridotto per motivi legati alla qualità dell'aria, attraverso la creazione e messa in servizio di una piattaforma regionale per il monitoraggio e la gestione armonizzata delle aree a disposizione dei Comuni aderenti".

Torino, tornano attive le Ztl e strisce blu: in cantiere anche nuovo progetto