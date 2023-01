Maxi incidente con 8 auto e 9 feriti: colpa della guida autonoma di Tesla?

Tesla sulla neve con la guida autonoma, quasi ci scappa l'incidente!

Tesla, maxi incidente negli Stati Uniti: il video

Dai filmati delle telecamere, divulgati in seguito sui social, si nota come la Tesla bianca si sposti sulla corsia di sinistra e freni bruscamente, lasciando poco tempo agli altri automobilisti per frenare e prevenire l'impatto. L'incidente ha coinvolto otto auto in totale, con nove feriti. Il sistema FSD non è stato evidentemente in grado di decifrare correttamente il traffico davanti a sé. La Model S ha infatti frenato all'improvviso senza nessuna motivazione, in quanto non c'erano altri veicoli in prossimità della berlina elettrica: si tratta della cosiddetta "frenata fantasma", fenomeno di cui si sono già lamentati molti proprietari di Tesla. Infatti, in specifiche condizioni (che Tesla ancora non ha chiarito...), il sistema di guida autonoma innesca frenate d'emergenza senza una motivazione apparente. E le conseguenze, come abbiamo notato, possono essere pericolosissime. L'auto protagonista dell'incidente, infatti, si è sostanzialmente fermata, rallentando fino all'irrisoria velocità di 11 km/h.