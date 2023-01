Plectrum, 15.000 cv per il super yacht con due garage

I numeri, spesso, dicono tutto. Nel caso di Plectrum , l'ultimo yacht di lusso ideato dallo studio di design italiano Lazzarini , sono emblematici, per un'imbarcazione progettata per essere lo yacht più veloce della sua categoria. Parliamo infatti di 15.000 cv di potenza per tre motori a idrogeno. L'arrivo sul mercato è previsto per il 2025 .

Sistema ad aliscafo, tre motori da 5.000 cv

Lungo 74 metri, Plectrum presenta un sistema uguale a quello di un aliscafo. La sua progettazione è stata infatti ispirata dai catamarani protagonisti nell'America's Cup (la F.1 della vela). Plectrum è spinto da tre motori a idrogeno da 5.000 cv ciascuno. La velocità massima è di 75 nodi, ovvero 140 km/h.

4 garage, 6 cabine: e c'è il posto auto

Il sistema ad aliscafo è regolabile in base alla navigazione. Lo yacht è largo 15 metri quando è ormeggiato o ancorato e le "ali" sono chiuse, e 20 metri mentre naviga a velocità elevata. Il lusso è dato anche dal fatto di essere interamente costruito in materiali compositi di fibra di carbonio. Tra le varie "chicche": Plectrum ha 4 piani, in quello principale vi sono 6 cabine per gli ospiti e una suite per il proprietario. Sono presenti due garage, uno al centro per due gommoni e un altro nella parte posteriore per altri mezzi, auto compresa. C'è spazio anche per far atterrare elicotteri.

