Video shock: raggiunge una velocità di 301 km/h e nel frattempo si riprende

Un giovane si è ripreso mentre sfrecciava a bordo della sua auto raggiungendo una velocità altissima, pari a 301 km/h. Un comportamento sconsiderato, quello del protagonista del video, che non solo è stato irresponsabile ma ci ha anche tenuto a mostrarlo al mondo intero. Tutto è avvenuto sull'Autofiori, nei pressi di Sanremo. In sottofondo è udibile una musica, messa per darsi evidentemente la carica, mentre si sentono anche degli schiamazzi.