Carburanti: la benzina sale ancora, arriva a 1,880 euro/litro al self

L'incubo del caro carburanti non è finito. Dopo un leggero sospiro grazie al taglio delle accise rimasto in vigore fino al 31 gennaio 2022, adesso si ricomincia a vedere l'aumento che, a quanto pare, non si degna di fermarsi. Una situazione che continua a creare scompiglio, sia sul versante degli automobilisti che su quello dei gestori. Le medie dei prezzi praticati comunicati come sempre dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta Quotidiana, registrano una crescita della benzina self service che si attesta a 1,880 euro/litro (+5 millesimi, compagnie 1,883, pompe bianche 1,876).