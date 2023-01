Si aggrappa di nuovo al retro dell'autobus: all'incrocio trova i Carabinieri

Pensava di farla franca ancora una volta, di divertirsi e di far divertire i tanti che l'hanno visto sui social metre viaggiava aggrappato al retro dell'autobus , ma non è andata come sperava. Stavolta, il folle di Lodi che aveva preso il vizio di girare pericolosamente per la città in quel modo è stato beccato dai Carabinieri .

Giochi finiti

Solo qualche giorno fa era diventato virale sui social il video di un uomo che, per le strade di Lodi, si aggirava aggrappato al retro un autobus di linea senza che nessuno se ne accorgesse, tranne ovviamente gli auomobilisti che se lo ritrovavano davanti. Neanche il freddo o la paura di fare qualcosa di estremamente pericoloso lo ha scoraggiato nel farlo di nuovo: lo stesso uomo è stato ancora filmato dagli automobilisti mentre è intento a farsi un altro giro aggrappato al mezzo, solo che stavolta, come si può vedere attraverso il video pubblicato dalla pagina Welcome to Favelas, qualcosa è andato storto. Ad un incrocio infatti, un posto di blocco dei Carabinieri ha assistito alla scena, allertato anche dallo stesso automobilista che girava il video il quale con un colpo di clacson ha attirato l'attenzione degli agenti. Non è chiaro come sia andata a finire la folle vicenda, ma con ogni probabilità le Forze dell'Ordine avranno fatto passare la voglia al delinquente di "giocare" in questo modo.

