Enzo Fernandez, il suo acquisto è da record ma nel garage ha solo una Mercedes

Cifre da record in Premier League. Il Chelsea ha acquistato Enzo Fernandez per la bellezza di 121 milioni di euro (primato per il calcio inglese), 21enne centrocampista dell'Argentina campione del Mondo. Ma il giovanissimo calciatore non sembra avere molto in comune - fuori dal campo - con i suoi colleghi. Per esempio, non pare essere un amante delle quattro ruote : né supercar e Suv nel suo garage, ma solo una Mercedes Classe C che condivide con la bella Valentina, la sua compagna.

Cambierà idea?

Che sia per il tempo libero, per andare agli allenamenti o per portare in giro la figlia Olivia, Enzo Fernandez non molla la sua Mercedes. E lo stesso si può dire per Valentina, che di selfie all’interno della vettura familiare se ne fa davvero molti, tutti condivisi sulla sua pagina Instagram che conta 526mila follower.

Eppure una domanda ci sorge spontanea: ma com’è che con quello stipendio stellare, la famiglia Fernandez non abbia ancora acquistato altre vetture? Eppure Lamborghini, Ferrari e Porsche sono come una consuetudine per i calciatori di un certo livello, che spesso fanno a gara a chi ha la collezione più ricca e costosa, anche a suon di personalizzazioni e livree decisamente stravaganti. Non è il caso di Enzo Fernandez, dobbiamo dirlo. Ma magari il passaggio al Chelsea (e il nuovo stipendio) gli farà cambiare idea.

