Troppo sole e afa: sul web spunta la tenda che protegge la vostra auto

È una scena che abbiamo vissuto tutti. Estate, temperature altissime, afa insopportabile, e la nostra auto parcheggiata per ore e ore sotto il sole, E una volta risaliti a bordo? Una vera sofferenza per chi guida e per i passeggeri. La soluzione però arriva da internet: sul portale web Kickstarter infatti è in vendita il Solar-Powered Electric Retractable Car Umbrella, una vera e propria tenda parasole per auto.