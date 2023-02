Consegnava la droga in auto: beccato lo spacciatore "autista"

Cosa hanno trovato le forze dell'ordine

I poliziotti avevano ricevuto segnalazioni di un pusher di origine nordafricana che, alla guida di una Ypsilon, consegnava cocaina nei rioni di Borsano e Sacconago, e nella frazione di Bienate. Intercettata la vettura, l'hanno inseguita e infine bloccata, con lo spacciatore che si è chiuso dentro tramite le sicure delle portiere. Per estrarlo dalla macchina, gli agenti tanto hanno dovuto infrangere il vetro di un finestrino.

Un chilo di cocaina in auto, arrestato un consigliere comunale

La perquisizione dell'auto ha fatto rinvenire una busta con 33 dosi di cocaina nascosta in un vano sotto il sedile, oltre a 800 euro in contanti. Il 32enne, incensurato e in possesso di regolare permesso di soggiorno, come accennato, è stato arrestato per detenzione di stupefacente destinato allo spaccio.

