Torino, in vigore il livello 1 per lo smog. Chi è incluso nel divieto?

Torino e altri 32 comuni si sono preparati per il passaggio al livello 1 (arancio) di limitazione del traffico. È entrato in vigore ieri, giovedì 2 febbraio, e si concluderà oggi, in cui ci sarà il prossimo bollettino. È stata Arpa Piemonte a fornire i dati previsionali, in cui ha sottolineato il superamento del valore di 50 mcg/mc di concentrazione media giornaliera di PM10 nell’aria per tre giorni di seguito.