Clamoroso in Formula 1: torna la Ford e lo farà con Red Bull!

ROMA - Ora è ufficiale, il marchio Ford torna in F1 dopo oltre due decenni di assenza, e lo fa con un accordo a lungo termine con la Red Bull. La notizia era nell'aria, dopo i recenti ammiccamenti da parte del marchio statunitense, ma ora, in concomitanza con la presentazione a New York della nuova RB19, è diventato ufficiale. Ford diventa quindi technical partner della scuderia di Milton Keynes, a partire dal 2026 e almeno fino al 2030, quindi in occasione dell'entrata del Circus nella nuova era delle power unit ibride di nuova generazione: un passo verso la sostenibilità tanto cara alla politica di Ford, e ormai necessaria nel mondo del motorsport. Come spiegato nel comunicato ufficiale, Ford e Red Bull cominceranno già nel 2023 a lavorare sulla nuova power unit, che comprenderà un motore elettrico da 350 kW e un motore a combustione adatto ad accogliere carburanti completamente sostenibili. L'accordo con il gruppo Red Bull riguarda ovviamente anche l'AlphaTauri.

Con questa nuova collaborazione, Ford si erge a leader della rivoluzione sostenibile del mondo dei motori, dato che, dal 2026, diventerà il primo costruttore a gareggiare in tutte le maggiori competizioni motoristiche: oltre alla F1, infatti, il marchio statunitense è presente in WEC e IMSA, oltre alla 24 Ore di Le Mans 24 Hours con la Mustang GT3, in WRC, nella Dakar, Baja 1000, e infine con NASCAR, NHRA e le Supercars.